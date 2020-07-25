Muğla'da otluk ve zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü
Muğla'nın Milas ilçesinde otluk ve zeytinlik alanda yangın çıktı.
25.07.2020 18:09 | Son Güncelleme: 25.07.2020 18:12
Muğla'nın Milas ilçesinde otluk ve zeytinlik alanda yangın çıktı.
Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki otluk ve zeytinlik alandan dumanların yükseldiğini fark edenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere müdahale etti.
Söndürülen yangında, 25 dekar otluk alanın yandığı, 28 zeytin ağacının zarar gördüğü tespit edildi.
Kaynak: AA