Muğla'da otluk ve zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü
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Muğla'da otluk ve zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde otluk ve zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Muğla'da otluk ve zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü
02.07.2020 17:19 | Son Güncelleme: 02.07.2020 18:11

Muğla'nın Menteşe ilçesinde otluk ve zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Ortaköy Mahallesi'ndeki otluk ve zeytinlik araziden dumanların yükseldiğini fark edenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlerin etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere müdahale etti.

Söndürülen yangında 100 zeytin ağacının zarar gördüğü tespit edildi.

Kaynak: AA

Manşet

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