Muğla'da otizmli genç kızın polis aracıyla gezme hayali gerçek oldu
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Muğla'da otizmli genç kızın polis aracıyla gezme hayali gerçek oldu

Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Muğla'da otizmli genç kızın polis aracıyla gezme hayali gerçek oldu

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otizmli genç kızın polis aracıyla gezme hayalini gerçekleştirdi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otizmli genç kızın polis aracıyla gezme hayalini gerçekleştirdi.

Öykü Şenol'un annesi Elif Şenol, Menteşe Polis Merkezi Amirliğine gelerek kızının polis aracıyla gezmeyi istediğini, polisleri çok sevdiğini anlattı. Bunun üzerine İlçe Emniyet Müdürü Emre Alay, 23 yaşındaki Şenol'un polis aracına bindirilerek şehir turu attırılması talimatını verdi.

Polis ekipleri, Şenol'un Orhaniye Mahallesi 112 Evler Sokak'ta bulunan evine gitti. Burada Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi Karakol Amiri Ramazan Gökçek ve polis ekipleri, polis kıyafetleri giyen Şenol'a çeşitli hediyelere vererek araca bindirdi.

Polis aracından vatandaşlara maske takmaları ve yayalara yol vermeleri konusuna anons yapan Şenol, çok mutlu olduğunu söyledi.

Anne Şenol ise kızının hayalini gerçekleştiren emniyet yetkililerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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