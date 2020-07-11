Muğla'da otelin çalışma yapılan sıcak su tankı patladı: 2 yaralı Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir otelin çatısındaki sıcak su tankının patlaması sonucu 2 işçi yaralandı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir otelin çatısındaki sıcak su tankının patlaması sonucu 2 işçi yaralandı.

Atatürk Bulvarı'nda bir otelin çatı katındaki sıcak su tankında çalışma yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamada, su tankının tamiratında çalışan 2 işçi yaralandı.

Otelin çatısındaki güneş enerjisi panellerinden kopan parçalar çevreye yayıldı.

Patlama nedeniyle 7 araçta hasar oluştu, bir iş yerinin camları kırıldı.

Kaynak: AA