Muğla'da otelde yangın çıktı

24.11.2019 13:50 | Son Güncelleme: 24.11.2019 14:06

Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan yangında bir otel kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Emecik Mahallesi'ndeki otelin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede yayılarak otelin tamamını saran yangına, itfaiye ekiplerince müdahale edildi. Güçlükle söndürülen yangında otel kullanılmaz hale geldi.

Otelin sezon sonu nedeniyle kapalı olduğu belirtildi.

Kaynak: AA