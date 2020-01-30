Muğla'da otelde 7 bin şişe sahte içki ele geçirildi
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Muğla'da otelde 7 bin şişe sahte içki ele geçirildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otele düzenlenen operasyonda 7 bin şişe sahte içki ele geçirildi.

30.01.2020 09:06 | Son Güncelleme: 30.01.2020 09:06
Muğla'da otelde 7 bin şişe sahte içki ele geçirildi

'nın ilçesinde otele düzenlenen operasyonda 7 bin şişe sahte içki ele geçirildi.

İl Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçedeki bir otelde sahte içki depolandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde otelde yapılan aramada 7 bin bin şişe sahte içki bulundu.

Operasyonda S.C. ve M.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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