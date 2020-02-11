Muğla'da otel deposunda çıkan yangın söndürüldü
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Muğla'da otel deposunda çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir otelin deposunda çıkan yangın söndürüldü.

11.02.2020 14:00 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:00
Muğla'da otel deposunda çıkan yangın söndürüldü

'nın ilçesinde, bir otelin deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Akyarlar Mahallesi'ndeki bir otelden duman yükseldiğini fark edenler, durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangın, itfaiye ekipleri gelene kadar otel personelinin yaptığı çalışmayla söndürüldü.

Yangında, depoda bekleyen otele ait bazı eşyalar zarar gördü.

Kaynak: AA
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