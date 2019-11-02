Muğla'da ormanlık alanda kaybolan kişiyi jandarma buldu
Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanda kaybolan kişi, jandarma ekiplerince bulundu.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanda kaybolan kişi, jandarma ekiplerince bulundu.
İlçeye tatile gelen O.E, Karaağaç Mahallesi Alınca mevkisindeki ormanlık alanda yürüyüşe çıktı.
Hava kararınca yolunu kaybeden O.E. 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.
O.E. bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri tarafından bulundu.
Kaldığı otele bırakılan O.E'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.