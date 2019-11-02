Muğla'da ormanlık alanda kaybolan kişiyi jandarma buldu

Muğla'da ormanlık alanda kaybolan kişiyi jandarma buldu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanda kaybolan kişi, jandarma ekiplerince bulundu.

02.11.2019 21:54
Muğla'da ormanlık alanda kaybolan kişiyi jandarma buldu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanda kaybolan kişi, jandarma ekiplerince bulundu.

İlçeye tatile gelen O.E, Karaağaç Mahallesi Alınca mevkisindeki ormanlık alanda yürüyüşe çıktı.

Hava kararınca yolunu kaybeden O.E. 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

O.E. bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Kaldığı otele bırakılan O.E'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: AA
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