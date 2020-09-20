Muğla'da ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirdikleri iddia edilen 2 şüpheli yakalandı
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Muğla'da ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirdikleri iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirdikleri öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'da ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirdikleri iddia edilen 2 şüpheli yakalandı
20.09.2020 10:41 | Son Güncelleme: 20.09.2020 10:44

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirdikleri öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratlar Mahallesi Sinekçayırı mevkisindeki ormanlık alanda uyuşturucu yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler düzenlenen operasyonda orman içine ekilmiş 70 kök Hint keneviri ve ağaç dallarına kurutulmaya bırakılmış 200 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Şüpheliler N.A. ve G.A. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

AA Editörü - Durmuş Genç
Durmuş Genç
AA Editörü
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