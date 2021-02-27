Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Yatağan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Muğla-Aydın kara yolu kenarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

Haber verilmesi üzerine yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın, ekiplerin kısa sürede yaptığı müdahaleyle söndürüldü.

Soğutma çalışması yapılan yangında yaklaşık bir dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç