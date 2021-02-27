Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

27.02.2021 19:17 | Son Güncelleme: 27.02.2021 19:20
Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Yatağan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Muğla-Aydın kara yolu kenarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

Haber verilmesi üzerine yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın, ekiplerin kısa sürede yaptığı müdahaleyle söndürüldü.

Soğutma çalışması yapılan yangında yaklaşık bir dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Devlet Bahçeli Fahrettin Altun İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Lady Gaga Kenan Doğulu Bülent Ersoy Serdar Ortaç
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Cüneyt Çakır Mustafa Yumlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.2.2021 19:21:27. #1.15#
title