Ormanlık alanda 74 düzensiz göçmen yakalandı
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Ormanlık alanda 74 düzensiz göçmen yakalandı

Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda 74 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda 74 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıyer Mahallesi'nden bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden ekipler, ormanlık alanda aralarında çocukların da bulunduğu 61 Afgan, 12 Pakistanlı ve 1 İranlıyı yakaladı.

İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Ormanlık alanda 74 düzensiz göçmen yakalandı
Ormanlık alanda 74 düzensiz göçmen yakalandı
Ormanlık alanda 74 düzensiz göçmen yakalandı
Ormanlık alanda 74 düzensiz göçmen yakalandı
Ormanlık alanda 74 düzensiz göçmen yakalandı
Ormanlık alanda 74 düzensiz göçmen yakalandı
Ormanlık alanda 74 düzensiz göçmen yakalandı
Ormanlık alanda 74 düzensiz göçmen yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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