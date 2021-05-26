Muğla'da ormanlık alana uyuşturucu ektiği iddia edilen şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muğla'da ormanlık alana uyuşturucu ektiği iddia edilen şüpheli yakalandı

Muğla'da ormanlık alana uyuşturucu ektiği iddia edilen şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Muğla'nı Ula ilçesinde, ormanlık alana uyuşturucu ektiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nı Ula ilçesinde, ormanlık alana uyuşturucu ektiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ö.A'nın, Gökova Mahallesi'ndeki ormanlık alana uyuşturucu ektiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgede yapılan aramada, 81 kök Hint keneviri dikildiği tespit edildi. Şüphelinin evinde narkotik köpeği "Çimen"in de katılımıyla yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheli, gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Erkam Yıldırım, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu
Erkam Yıldırım, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu
İSTANBUL VE ANKARA MERKEZLİ TÜRKİYE GENELİNDE UYUŞTURUCU OPERASYONU: ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR
İSTANBUL VE ANKARA MERKEZLİ TÜRKİYE GENELİNDE UYUŞTURUCU OPERASYONU: ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Volkan Bozkır Mustafa Sarıgül Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Demet Evgar Hülya Avşar Şevval Şahin
Spor Mesut Özil Arda Turan Şenol Güneş Sergen Yalçın Lukas Podolski
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Muğla'da ormanlık alana uyuşturucu ektiği iddia edilen şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.05.2021 16:09:27. #1.13#

title