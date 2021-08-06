Muğla'da ormanlar alev alev yandı, tahribat gün aydınlanınca ortaya çıktı
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Muğla'da ormanlar alev alev yandı, tahribat gün aydınlanınca ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'da ormanlar alev alev yandı, tahribat gün aydınlanınca ortaya çıktı Muğla'nın Kavaklıdere'ye bağlı ormanlık alanlarında çıkan orman yangınların bir kısmı kontrol altına alındı.

Muğla'da ormanlar alev alev yandı, tahribat gün aydınlanınca ortaya çıktı

MUĞLA - Muğla'nın Kavaklıdere'ye bağlı ormanlık alanlarında çıkan orman yangınların bir kısmı kontrol altına alındı. Günün ilk ışıklarıyla birlikte ortaya çıkan tahribat havadan görüntülendi.

Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor. Kavaklıdere ormanlık alanda başlayan ve gün boyunca etkili olan yangınlara hem karadan hem de havadan müdahaleler devam etti. Uzun süren çalışmalar sonrası ormanlık alandaki yangınların bir kısmı kontrol altına alındı.

Günün ilk ışıklarıyla beraber yangın sonrası ortaya çıkan tahribat ise havadan görüntülendi.

Muğla'da ormanlar alev alev yandı, tahribat gün aydınlanınca ortaya çıktı
Muğla'da ormanlar alev alev yandı, tahribat gün aydınlanınca ortaya çıktı
Muğla'da ormanlar alev alev yandı, tahribat gün aydınlanınca ortaya çıktı
Muğla'da ormanlar alev alev yandı, tahribat gün aydınlanınca ortaya çıktı
Muğla'da ormanlar alev alev yandı, tahribat gün aydınlanınca ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya

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Muğla'da ormanlar alev alev yandı, tahribat gün aydınlanınca ortaya çıktı - Haberler
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