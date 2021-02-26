Muğla'da ormanda kaybolan kişi bulundu
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Muğla'da ormanda kaybolan kişi bulundu

26.02.2021 12:55 | Son Güncelleme: 26.02.2021 12:58
Muğla'da ormanda kaybolan kişi bulundu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda kaybolan tatilci, bulundu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda kaybolan tatilci, bulundu.

İlçeye tatile gelen A.A. (19) yürüyüş yapmak için Faralya Mahallesi'ndeki Kabak ile Cennet Koyu arasında yürüyüşe çıktı.

A.A'dan uzun süre haber alamayan arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine bölgeye, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık iki saatlik arama sonucu A.A. bulundu. Ormanlık alanda yolunu kaybettiği öğrenilen tatilcinin, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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