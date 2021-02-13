Muğla'da ormanda kaybolan iki çocuk bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ormanda kaybolan iki çocuk kısa sürede bulundu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ormanda kaybolan iki çocuk kısa sürede bulundu.

Aileleriyle Pedasa Antik Kenti'ne giden 11 yaşlarındaki Yasmin Wundernik ve Emine Gül Koca, bölgede oyun oynarken ailelerinin yanından uzaklaştı.

Çocukların yanlarında olmadığını fark eden aileler, bir süre ormanda çocuklarını aradı.

İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD ve Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği ekipleri sevk edildi. Çocuklar ekipler bölgeye gelene kadar, ailelerin civarda yaptığı araştırma sonucu bulundu.

Aileler, çocukları için seferber olan yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı