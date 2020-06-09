Muğla'da ormanda Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı
Muğla'nın Milas ilçesinde ormanda Hint keneviri yetiştiren şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.
09.06.2020 19:55 | Son Güncelleme: 09.06.2020 20:55
Muğla'nın Milas ilçesinde ormanda Hint keneviri yetiştiren şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meşelik Mahallesi Çomça Mevkindeki ormanlık arazide, Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti.
Jandarma, şüpheli A.K'yi kenevirleri arıtma tesisinden çıkan suyla sularken suçüstü yakaladı. Operasyonda 173 kök Hint keneviri ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Kaynak: AA