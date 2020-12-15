Muğla'da ormancılara silah eğitimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Muğla'da ormancılara silah eğitimi

15.12.2020 09:49 | Son Güncelleme: 15.12.2020 09:53
Muğla'da ormancılara silah eğitimi

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde kolluk görevi ve kolluk amiri faaliyetlerini yürüten personele silah eğitimi verildi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde kolluk görevi ve kolluk amiri faaliyetlerini yürüten personele silah eğitimi verildi. Bölge Müdürlüğünde ve İşletme Müdürlüklerinde görevli Orman Muhafaza Memurları, Orman İşletme Şefleri, İşletme Müdür Yardımcıları ve İşletme Müdürleri ile Şube Müdürlerine eğitim verildi. Bölge Müdürlüğü merkezi ve tüm işletmelerde toplam 500 personel silah bakımı ve silah kullanımı eğitiminden geçirildi.

Muğla merkezdeki eğitimler Emniyet Müdürlüğünün Düzeyn mevkiinde bulunan atış poligonunda gerçekleştirildi. OZM ve Koruma Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan eğitimler Muğla İl Emniyet Müdürlüğünde Eğitim Şubesince görevlendirilen uzman personel tarafından verildi. Atış Eğitmeni Komiser Yardımcısı Suat Eryılmaz, silah bakımı ve kullanımında dikkat edilmesi gerek konuları detaylı şekilde anlattı.

Eğitimin son aşamasında öğrenilen bilgiler uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Eğitime katılan her personel hedefler 5'er atış gerçekleştirdi. Silah bakımı ve kullanımı konusunda yapılan eğitime katılan kadın ormancılar başarılı atışlar gerçekleştirdi. - MUĞLA

Muğla'da ormancılara silah eğitimi
Muğla'da ormancılara silah eğitimi
Muğla'da ormancılara silah eğitimi
Muğla'da ormancılara silah eğitimi
Muğla'da ormancılara silah eğitimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

2020 Yılında Muğla'da 4 Bin 415 Hektar arazi toplulaştırıldı
2020 Yılında Muğla'da 4 Bin 415 Hektar arazi toplulaştırıldı
Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muğla'da taziye ziyaretinde bulundu
Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muğla'da taziye ziyaretinde bulundu
İzmir'de eski eşi tarafından öldürülen Fulya Öztürk, Muğla'da toprağa verildi
İzmir'de eski eşi tarafından öldürülen Fulya Öztürk, Muğla'da toprağa verildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Fahrettin Koca Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şener Şen Demet Akalın Ayşegül Yıldız Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Erol Bulut Mbaye Diagne Ali Palabıyık Malcolm Thomas İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Çocuk Adana S 400 Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Muğla'da ormancılara silah eğitimi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 09:56:49. #1.14#
title