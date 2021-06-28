Muğla'da ormana sıçrayan yangın söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muğla'da ormana sıçrayan yangın söndürüldü

Muğla'da ormana sıçrayan yangın söndürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Ula ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bir bölgede karayolunun kenarında başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın söndürülürken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Muğla'nın Ula ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bir bölgede karayolunun kenarında başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın söndürülürken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Ula ilçesi Esentepe Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın karayolu kenarındaki makilik alanda yangın çıktı. Alevler daha sonra ormanlık alana sıçradı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için hemen çalışmalara başlarken, Muğla-Fethiye karayolu bir süre güvenlik amaçlı trafiğe kapatıldı. Yangına 2 helikopterle havadan, 6 arazözle karadan müdahale edildi. Yangının yerleşim bölgesindeki bazı evleri tehdit etmesinden dolayı bazı evlerin güvenlik güçleri tarafından tahliye edildiği öğrenildi. Yangın ekiplerin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürülürken, soğutma çalışmaları devam ediyor. - MUĞLA

Muğla'da ormana sıçrayan yangın söndürüldü
Muğla'da ormana sıçrayan yangın söndürüldü
Muğla'da ormana sıçrayan yangın söndürüldü
Muğla'da ormana sıçrayan yangın söndürüldü
Muğla'da ormana sıçrayan yangın söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Minik Halit'in çakmakla oyunu evi kül etti! Anne ve oğlu yanarak can verdi
Minik Halit'in çakmakla oyunu evi kül etti! Anne ve oğlu yanarak can verdi
Her şey birdenbire oldu! Yeni satın alınan park halindeki sıfır otomobil küle döndü
Her şey birdenbire oldu! Yeni satın alınan park halindeki sıfır otomobil küle döndü
Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını
Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Brad Pitt Müge Anlı Şener Şen Haluk Bilginer
Spor Şenol Güneş Burak Yılmaz Emre Kocadağ Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Muğla'da ormana sıçrayan yangın söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 16:03:50. #1.16#

title