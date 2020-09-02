Muğla'da orman yangınlarıyla mücadele çalışmaları Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, özellikle piknik ve mangal ateşinden çıkan orman yangınlarının önlenmesi amacıyla uyarıcı ve bilgilendirici broşür dağıtmaya başladı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, özellikle piknik ve mangal ateşinden çıkan orman yangınlarının önlenmesi amacıyla uyarıcı ve bilgilendirici broşür dağıtmaya başladı.

Orman Genel Müdürlüğünce hazırlanan ve bölge müdürlüklerine gönderilen broşürler vatandaşlara dağıtılıyor.

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, gazetecilere, orman yangınlarının çıkış sebebinin yüzde 90'nının insan kaynaklı olduğunu söyledi.

Muğla ve Aydın illerini kapsayan sorumluluk alanlarındaki köy kahveleri, piknik yerleri ve polis kontrol noktalarında broşürlerin görevli personel tarafından dağıtıldığını belirten Yaprak, şunları kaydetti:

"İki farklı içerikte hazırlanan broşürlerin ön yüzlerinde, 'Mangal, semaver ve kamp ateşimizi müsaade edilen yerlerde yakalım. Ormanlarımızı yangınlardan koruyalım', 'Semaver keyfiniz kederimiz olmasın', 'Ormanlarda izin verilen ve ocak yeri olarak belirlenen yerler dışında ateş yakmak yasaktır' uyarıları bulunuyor. Yine broşürlerin öz yüzlerinde Alo 177 Orman Yangın İhbar Hattı ve Alo 112 Acil Çağrı Merkezi numaraları yer alıyor."

Yaprak, broşürlerde kuralların uyulmaması halinde uygulanacak yaptırımlar ve cezaların da ayrıntılı şekilde belirtildiğini dile getirdi.

Orman Bölge Müdürü, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olduğu bugünlerde orman yangınlarına karşı daha dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Kaynak: AA