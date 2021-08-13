Muğla'da orman yangınlarıyla ilgili provokatif paylaşım yapan şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muğla'da orman yangınlarıyla ilgili provokatif paylaşım yapan şüpheli tutuklandı

Muğla'da orman yangınlarıyla ilgili provokatif paylaşım yapan şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla'da orman yangınlarıyla ilgili provokatif paylaşımlar yaparak halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Muğla'da orman yangınlarıyla ilgili provokatif paylaşımlar yaparak halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan sanal devriye faaliyetleri sonucu, kentte çıkan orman yangınlarıyla ilgili provokatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen A.Y. gözaltına alındı.

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

Son dakika gündem: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Antalya ve Muğla'da zarar gören devlet avlakları bölgelerinin 2021 ve 2022 yılında av döneminde ava...
Son dakika gündem: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Antalya ve Muğla'da zarar gören devlet avlakları bölgelerinin 2021 ve 2022 yılında av döneminde ava...
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bucak Yangın Yönetim Merkezi'nde konuştu Açıklaması
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bucak Yangın Yönetim Merkezi'nde konuştu Açıklaması
14 gündür süren Köyceğiz yangını kontrol altına alındı
14 gündür süren Köyceğiz yangını kontrol altına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Şimşek Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Hande Erçel Berdan Mardini
Spor Fatih Terim Merve Çoban Hakan Reçber Abdullah Avcı Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Muğla'da orman yangınlarıyla ilgili provokatif paylaşım yapan şüpheli tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 22:01:50. #1.16#

title