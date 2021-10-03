Muğla'da orman yangınları sonrası doğa kendini yeniliyor - Haberler
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Muğla'da orman yangınları sonrası doğa kendini yeniliyor

İhlas Haber Ajansı / Güldemet Kızıl - Haberler | Güncel

Muğla'da orman yangınları sonrası doğa kendini yeniliyor Muğla'nın Marmaris ilçesinde geçtiğimiz geçtiğimiz aylarda çıkan ve 8 gün süren orman yangınlarının ardından doğa küllerinden doğuyor.

MARMARİS, MUĞLA (İHA) - Muğla'da orman yangınları sonrası doğa kendini yeniliyor

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde geçtiğimiz geçtiğimiz aylarda çıkan ve 8 gün süren orman yangınlarının ardından doğa küllerinden doğuyor.

Kesim çalışmalarının devam ettiği ormanlık alanlar bazı bitkilerin yeşermesi ile birlikte ortaya çıkan siyah, kahverengi ve yeşil renkler tabiatın mücadelesini gösteriyor. Orman bitkilerinden özellikle kapari, hayıt ve okaliptüs ağaçlarının yeniden yeşillenmesi Marmaris'in eşsiz doğasına katkıda bulunarak yangının üzüntüsünü bir nebze hafifletiyor.

Muğla'da orman yangınları sonrası doğa kendini yeniliyor

Muğla'da orman yangınları sonrası doğa kendini yeniliyor

Muğla'da orman yangınları sonrası doğa kendini yeniliyor

Muğla'da orman yangınları sonrası doğa kendini yeniliyor
İhlas Haber Ajansı / Güldemet Kızıl - Son Dakika Haberleri
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