Muğla'da orman yangınları erken başladı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Muğla'da orman yangınları erken başladı - Haber
İtfaiye, Muğla, 3. Sayfa

Muğla'da orman yangınları erken başladı

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nün sorumluluk alanında 2020 yılı içinde 33 adet orman yangını meydana geldi.

08.04.2020 11:13 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:14
Muğla'da orman yangınları erken başladı

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nün sorumluluk alanında 2020 yılı içinde 33 adet orman yangını meydana geldi.

Tüm dünya ve ülke genelinde kamuoyu korona virüs salgınıyla mücadele ederken Muğla'da geçtiğimiz hafta sonu orman yangın ekipleri ve itfaiye personeli orman yangınlarıyla mücadele etti.

Nisan ayının ilk haftasında Muğla'da 6 adet orman yanını çıktı. 3'ü Seydikemer, 2'si Marmaris ve biri Milas olmak üzere meydana gelen 6 adet orman yangını büyümeden söndürüldü. Yangınlarda 9 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, bölgede kış ve bahar aylarında da orman yangınlarının çıktığını belirterek, "Bunun örneklerini son yıllarda yaşadık. Yurdumuzun doğu ve kuzey bölgelerinde karla mücadele edilirken, güney ve batı bölgelerinde orman yangınlarıyla mücadele edildi. Geçtiğimiz hafta sonu 3 ilçemizde 6 adet orman yangını çıktı. Ekiplerimizin ve itfaiye personelinin birlikte mücadelesi sonucu bu yangınlar büyümeden söndürüldü. Vatandaşlarımızı orman yangınlarına karşı dikkatli olsunlar" dedi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nün sorumluluk alanı olan Muğla ve Aydın illerinde bu yılın 1 Ocak-7 Nisan tarihleri arasında 33 orman yangını meydana çıkarken, 16 hektar alan yandı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemince 19 adet orman yangınında 11 hektar alan yanmıştı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Binlerce insan sokağa bu maskeyle çıkıyor! Ama bilmedikleri bir şey var Haber
Binlerce insan sokağa bu maskeyle çıkıyor! Ama bilmedikleri bir şey var
3 arkadaşını 'Eşimle ilişkiye girdiler' diye öldürdü, gerçek çok başka çıktı Haber
3 arkadaşını "Eşimle ilişkiye girdiler" diye öldürdü, gerçek çok başka çıktı
Koronaya karşı tek yürek olmuşken, kameraya takılan bu vicdansızlık pes dedirtti Haber
Koronaya karşı tek yürek olmuşken, kameraya takılan bu vicdansızlık pes dedirtti
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Artık 'yüksek ateş' değil Haber
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Artık "yüksek ateş" değil
İmamoğlu, salgındaki en riskli 3 ilçeyi işaret etti: Yayılma hızı yüksek Haber
İmamoğlu, salgındaki en riskli 3 ilçeyi işaret etti: Yayılma hızı yüksek
Videosu olay oldu! Başörtülü fizyoterapist öğrencisinden eleştirilere yanıt Haber
Videosu olay oldu! Başörtülü fizyoterapist öğrencisinden eleştirilere yanıt
Polis, kendine hakaret eden yarbay hakkında suç duyurusunda bulundu
Polis, kendine hakaret eden yarbay hakkında suç duyurusunda bulundu
Dünya koronavirüsle boğuşurken Asya'da yeni salgın patlak verdi: 254 ölü
Dünya koronavirüsle boğuşurken Asya'da yeni salgın patlak verdi: 254 ölü
Quarantine Pillow Challenge akımına uyan Şeyma Subaşı, pembe yastıkla yarı çıplak poz verdi
Quarantine Pillow Challenge akımına uyan Şeyma Subaşı, pembe yastıkla yarı çıplak poz verdi
Koronavirüs salgını, neden erkekleri daha fazla öldürüyor? Cevabı çok basit
Koronavirüs salgını, neden erkekleri daha fazla öldürüyor? Cevabı çok basit
Ünlü Yeşilçam oyuncusu Cevdet Balıkçı hayatını kaybetti
Ünlü Yeşilçam oyuncusu Cevdet Balıkçı hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası
Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası
Son Dakika: Koronavirüste son durum: Dünya genelinde ölü sayısı 80 bini, vaka sayısı ise 1 milyon 400 bini aştı
Son Dakika: Koronavirüste son durum: Dünya genelinde ölü sayısı 80 bini, vaka sayısı ise 1 milyon 400 bini aştı
İngiltere Başbakanlık Ofisi, Boris Johnson'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı
İngiltere Başbakanlık Ofisi, Boris Johnson'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı
Uzmanlar, henüz korona vakasının açıklanmadığı Türkmenistan için endişeli: Gerçeği saklıyor olabilirler
Uzmanlar, henüz korona vakasının açıklanmadığı Türkmenistan için endişeli: Gerçeği saklıyor olabilirler
Samsunlu aile, dışarı çıkamayan çocukları için terasa 'Evde Kal Türkiye' parkuru kurdu
Samsunlu aile, dışarı çıkamayan çocukları için terasa 'Evde Kal Türkiye' parkuru kurdu
3 kişiyi başından vurup öldüren zanlı, kendisini 'namus meselesi' diyerek savundu
3 kişiyi başından vurup öldüren zanlı, kendisini 'namus meselesi' diyerek savundu
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Sosa ve Novak müjdesi: Prensipte anlaştık
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Sosa ve Novak müjdesi: Prensipte anlaştık
Sakarya Üniversitesi'nin koronavirüsle ilgili aşı geliştirme projesi kabul edildi
Sakarya Üniversitesi'nin koronavirüsle ilgili aşı geliştirme projesi kabul edildi
Asılsız ihbarda bulunan mahalle halkı, gelen polislere sürpriz yaptı
Asılsız ihbarda bulunan mahalle halkı, gelen polislere sürpriz yaptı
Tıbbi maske nasıl kullanılmalı, nelere dikkat edilmeli? Sağlık Bakanlığı'ndan videolu anlatım geldi
Tıbbi maske nasıl kullanılmalı, nelere dikkat edilmeli? Sağlık Bakanlığı'ndan videolu anlatım geldi
Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yeri savaş alanına döndü
Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yeri savaş alanına döndü
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1339 arttı
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1339 arttı
Daha önce aşı bulduklarını iddia eden Rusya, koronavirüse karşı 3 ilacı denemeye başladı
Daha önce aşı bulduklarını iddia eden Rusya, koronavirüse karşı 3 ilacı denemeye başladı
BDDK, bankalara kredilerin amacı dışında kullanılmamasını tavsiye etti
BDDK, bankalara kredilerin amacı dışında kullanılmamasını tavsiye etti
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Bulgu vermeyen vakalar nedeniyle maske önermeye başladık
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Bulgu vermeyen vakalar nedeniyle maske önermeye başladık
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Artık genç hastalarımızı da kaybediyoruz
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Artık genç hastalarımızı da kaybediyoruz
Altının yükselişi durdurulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altının yükselişi durdurulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
20 yaş yasağını hiçe sayan genç kızdan şaşırtan çıkış: İstersen ceza yaz, dedem sağlam
20 yaş yasağını hiçe sayan genç kızdan şaşırtan çıkış: İstersen ceza yaz, dedem sağlam
Son Dakika: Marketlerde ve eczanelerde parayla maske satılmayacak
Son Dakika: Marketlerde ve eczanelerde parayla maske satılmayacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Engin Altay Abdulhamit Gül Fahrettin Altun Alparslan Türkeş
Magazin Esra Balamir Levent Dörter İbrahim Tatlıses Recep Tayyip Erdoğan
Spor Falcao Fatih Terim Lionel Messi Radamel Falcao Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Polis Kadın Antalya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Muğla'da orman yangınları erken başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2020 11:56:11. #1.15#
title