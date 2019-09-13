Muğla'da orman yangınları

Muğla'da orman yangınları

Muğla'da yıldırım düşmesi sonucu 8 farklı noktada çıkan orman yangınları kontrol altına alındı.

13.09.2019 18:55
Muğla'da orman yangınları

Muğla'da yıldırım düşmesi sonucu 8 farklı noktada çıkan orman yangınları kontrol altına alındı.


Ortaca, Dalaman, Fethiye, Yatağan, Ula, Köyceğiz, Menteşe ve Kavaklıdere ilçeleri sınırındaki ormanlık alanlarda yıldırım düşmesi sonucu yangın başladı.

Dumanları görenlerin ihbarıyla alanlara, 4 helikopter, 20 arazöz, 5 su tankeri, 100'e yakın orman işçisi sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınan yangınlarda, yaklaşık bir hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Kaynak: AA
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