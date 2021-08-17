Muğla'da orman yangını söndürme çalışmalarına destek veren Azeri itfaiyeciler ülkelerine uğurlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muğla'da orman yangını söndürme çalışmalarına destek veren Azeri itfaiyeciler ülkelerine uğurlandı

Muğla'da orman yangını söndürme çalışmalarına destek veren Azeri itfaiyeciler ülkelerine uğurlandı
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla ve ilçelerinde yaklaşık iki hafta etkili olan orman yangınlarının söndürülmesinde görev almak için Azerbaycan'dan gelen ekip, iki ülke bayrakları ve alkışlarla ülkelerine uğurlandı.

Muğla ve ilçelerinde yaklaşık iki hafta etkili olan orman yangınlarının söndürülmesinde görev almak için Azerbaycan'dan gelen ekip, iki ülke bayrakları ve alkışlarla ülkelerine uğurlandı.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı 732 kişilik itfaiyeci grubu, yangınların söndürülmesi için özveriyle görev yapmalarının yanı sıra vatandaşların tahliyesine, hayvanların bulundukları alandan çıkarılmasına ve birçok alanda karadaki ekiplere destek verdi.

Ekipler için Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Milli Piyango Kız Öğrenci Yurdu önünde uğurlama töreni düzenlendi.

Grup adına konuşan Albay Reşat Bayramov törende, geldikleri ilk andan itibaren yangınlara büyük bir özveriyle müdahale ettiklerini söyledi.

Türk itfaiye ekipleriyle uyum içinde çalışarak yangınların söndürüldüğünü anlatan Bayramov, "Türk kardeşlerimizin yanında olduğumuz için çok mutlu olduk. İyi günde dostlar çok olur, asıl dostlar ve kardeşler kötü günde bilinir. Biz aynı kandanız. Yaşasın Türk. Allah, Türk'ü korusun." dedi.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman ise Azeri ekibin sahada çok büyük kahramanlıklar gösterdiğini belirterek, "Bu zor günlerde tek millet iki devlet anlayışıyla yardımlaşmamız ve dayanışmamız gerçekten takdir edilecek bir durumdu." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Azeri ekip, iki ülke bayrakları ve alkışlarla uğurlandı.

Sayısal loto, süper loto, şans topu ve on numara çekiliş sonuçları

Muğla'da orman yangını söndürme çalışmalarına destek veren Azeri itfaiyeciler ülkelerine uğurlandı
Muğla'da orman yangını söndürme çalışmalarına destek veren Azeri itfaiyeciler ülkelerine uğurlandı
Muğla'da orman yangını söndürme çalışmalarına destek veren Azeri itfaiyeciler ülkelerine uğurlandı
Muğla'da orman yangını söndürme çalışmalarına destek veren Azeri itfaiyeciler ülkelerine uğurlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

Afganistan'dan tahliye edilen Türkler konuştu: Bizden önce kalkan ABD kargo uçağından düşenler oldu
Afganistan'dan tahliye edilen Türkler konuştu: Bizden önce kalkan ABD kargo uçağından düşenler oldu
Afganistan'daki Türk vatandaşları THY uçağıyla yurda getirildi
Afganistan'daki Türk vatandaşları THY uçağıyla yurda getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(ASO 2. OSB) Türkiye'nin kapasitesini Türk sanayisinin gücünü görmek isteyenleri sırça köşklerinden ahkam kesmek yerine,...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ASO 2. OSB) Türkiye'nin kapasitesini Türk sanayisinin gücünü görmek isteyenleri sırça köşklerinden ahkam kesmek yerine,...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Kibariye Işın Karaca Demet Akalın Berdan Mardini
Spor Mete Gazoz Merve Çoban Fatih Terim Cüneyt Çakır Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Muğla'da orman yangını söndürme çalışmalarına destek veren Azeri itfaiyeciler ülkelerine uğurlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 12:50:15. #1.15#

title