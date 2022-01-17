MUĞLA'DA ORMAN YANGINI BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ - Haberler
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MUĞLA'DA ORMAN YANGINI BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde orman yangını çıktı.

YATAĞAN, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde orman yangını çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında 1 dönüm alan zarar gördü.

Yatağan ilçesinin Kafaca-Kaplancık Mahallesinde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Yatağan Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale bulundu. Rüzgarlı havaya rağmen alevler kısa sürede söndürülürken, 1 dönümlük kızılçam ormanı küle döndü. Jandarma yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.

MUĞLA'DA ORMAN YANGINI BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

MUĞLA'DA ORMAN YANGINI BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın çıkan dairenin alt katında oturan kadın, itfaiyecilere balkondan ayet tutarak destek verdi

Yangın çıkan dairenin alt katında oturan kadın, itfaiyecilere balkondan ayet tutarak destek verdi
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

İtfaiye, Yatağan, Yangın, Muğla, Güncel, Haber

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