Muğla'da orman yangını başladı

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına ekipler müdahale ediyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına ekipler müdahale ediyor.

Gökçeler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2 helikopter, arazözler, dozer ve su tankerleri ile söndürülmeye çalışılan yangına, çok sayıda orman işçisi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de müdahale ediyor.

Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için yoğun çaba gösteriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç