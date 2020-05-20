Muğla'da orman yangını (2)
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Muğla'da orman yangını (2)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI, 50 HEKTARLIK ALAN KÜL OLDUMuğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını 4 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Muğla'da orman yangını (2)
20.05.2020 21:06 | Son Güncelleme: 20.05.2020 21:06

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI, 50 HEKTARLIK ALAN KÜL OLDU

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını 4 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Sabotaj ihmali üzerinde durulan yangında yaklaşık 50 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi. Milas'ın Kısırlar Mahallesi'ndeki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler, kısa sürede büyüdü. Yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevlere 31 arazöz, 15 su tankeri, 7 dozer, 8 ilk müdahale aracı ile karadan ve 3 helikopter ile havadan müdahale edildi. Söndürme çalışmalarına Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de destek verdi. Milas Kaymakamı Eren Arslan da bölgeye gelerek söndürme çalışmalarını takip etti. Ekiplerin 4 saatlik uğraşı sonucu yangın kontrol altına alınarak, evlere sıçraması önlendi.

'ORMANLARIMIZ KONUSUNDA DA HASSAS DAVRANMALIYIZ'

Kaymakam Eren Arslan, "Ormanlarımız bizim akciğerimiz. İçerisinde canlı hayat var. İnsanlarımızın zeytinlikleri, tarlaları ve mahsulleri var. Kimsenin zarar görmemesi bizi teselli etti. Ekiplerimiz yangını kontrol altına aldılar. Havanın sıcak olması yangın riskini artırıyor. Koronavirüse karşı nasıl dikkatli oluyorsak ormanlarımız konusunda da hassas davranmalıyız. Böyle bir afet yaşamak istemiyoruz. Soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.  

Cavit AKGÜN/MİLAS (Muğla),


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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