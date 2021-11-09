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Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Labranda-Ketendere mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekipler 2 helikopter ile havadan, 5 arazözle karadan söndürme çalışmalarına katıldı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - MUĞLA

Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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