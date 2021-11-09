Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Labranda-Ketendere mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekipler 2 helikopter ile havadan, 5 arazözle karadan söndürme çalışmalarına katıldı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - MUĞLA