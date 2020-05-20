Muğla'da orman yangını
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Muğla'da orman yangını

Muğla'da orman yangını Muğla'nın Milas ilçesi Kısırlar Mahallesi mevkiinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

20.05.2020 16:59 | Son Güncelleme: 20.05.2020 17:00

Muğla'da orman yangını

Muğla'nın Milas ilçesi Kısırlar Mahallesi mevkiinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

MUĞLA - Milas Kısırlar mahallesi yakınlarında bugün saat 15.30 sıralarında çıkan orman yangını devam ediyor. ilk etapta Milas ve Bodrum'da konuşlanan arazöz ve yangın söndürme ekipleri yangına müdahale ederken, rüzgar nedeniyle büyüyen yangına çevre illerden de hava ve kara ekipleri desteği istendi.

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen orman yağının çıktığı alanın ormanlık ve sarp alan olduğu öğrenilirken, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına İzmir ve Denizli Orman Bölge Müdürlüklerinden de kara ve hava ekibi sevk edildi. Yangına şu anda karadan 20 arazöz, 10 su tankeri ve 3 dozer sevk edilirken Marmaris ve Fethiye'de konuşlu 2 yangın söndürme helikopteri yangına havadan müdahale ediyor.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri şu anda İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden bin yangın söndürme helikopteri yangın bölgesine sevk edildiğini açıklarken, yangın söndürme çalışmaları hem karadan hem de havadan devam ediyor.

Muğla'da orman yangını

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi Haber
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi
Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu Haber
Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı Haber
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı Haber
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı
Karın kaslarını gösterip poz veren Defne Samyeli, fiziğiyle dikkat çekti Haber
Karın kaslarını gösterip poz veren Defne Samyeli, fiziğiyle dikkat çekti
Son Dakika: Benzine 20, motorine ise 12 kuruş zam geldi Haber
Son Dakika: Benzine 20, motorine ise 12 kuruş zam geldi
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi
Son dakika: TEM otoyolunda meydana gelen kazada AK Partili milletvekili Atilla Ödünç yaralandı
Son dakika: TEM otoyolunda meydana gelen kazada AK Partili milletvekili Atilla Ödünç yaralandı
Son Dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde toplam 156 koronavirüs vakası bulunuyor
Son Dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde toplam 156 koronavirüs vakası bulunuyor
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı
Kardeşinin kaza yaptığını gören sağlık personeli gözyaşlarına hakim olamadı
Kardeşinin kaza yaptığını gören sağlık personeli gözyaşlarına hakim olamadı
Nisa, DJ'lik yapabileceği ödülü kaybettiği için üzülen Cemal Can için boyalarla DJ masası çizdi
Nisa, DJ'lik yapabileceği ödülü kaybettiği için üzülen Cemal Can için boyalarla DJ masası çizdi
İngiltere Premier Lig'de koronavirüs testi pozitif çıkan isimlerden birinin Ian Woan olduğu ortaya çıktı
İngiltere Premier Lig'de koronavirüs testi pozitif çıkan isimlerden birinin Ian Woan olduğu ortaya çıktı
Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Akdeniz'deki depremler sonrası iki il için tsunamı uyarısında bulundu
Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Akdeniz'deki depremler sonrası iki il için tsunamı uyarısında bulundu
İngiltere'de kebapçıya silahlı saldırı! Çalışanlar ölü taklidi yaparak kurtuldu
İngiltere'de kebapçıya silahlı saldırı! Çalışanlar ölü taklidi yaparak kurtuldu
İkinci korona dalgasından kaçınmak için nelere dikkat edilmeli? ABD'li uzman yanıtladı
İkinci korona dalgasından kaçınmak için nelere dikkat edilmeli? ABD'li uzman yanıtladı
Hamile eşi için erik toplayan baba adayı, 100 lira para ile tarla sahibine not bırakarak helallik istedi
Hamile eşi için erik toplayan baba adayı, 100 lira para ile tarla sahibine not bırakarak helallik istedi
Altının kilogramı 382 bin 300 liraya geriledi
Altının kilogramı 382 bin 300 liraya geriledi
Bayramda hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında olacak
Bayramda hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcılara seslendi: Para kazanmak isteyen varsa yanlış meslek seçmiştir
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcılara seslendi: Para kazanmak isteyen varsa yanlış meslek seçmiştir
Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi
Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi
Bir ihbar üzerine olay yerine giden ekipler, erkek cansız bedeni buldu
Bir ihbar üzerine olay yerine giden ekipler, erkek cansız bedeni buldu
Muğla'da yanan yulaf tarlasında emekli savcının cansız bedeni bulundu
Muğla'da yanan yulaf tarlasında emekli savcının cansız bedeni bulundu
Van'da bir mahalle daha taziyeye katılanlar nedeniyle karantinaya alındı
Van'da bir mahalle daha taziyeye katılanlar nedeniyle karantinaya alındı
19 Mayıs'ta İngiliz bayrağına benzeyen havluyu balkonuna astı, mahalle karıştı
19 Mayıs'ta İngiliz bayrağına benzeyen havluyu balkonuna astı, mahalle karıştı
Sokağa çıkma yasağı sonrası Bursa pazarlarında adım atacak yer kalmadı
Sokağa çıkma yasağı sonrası Bursa pazarlarında adım atacak yer kalmadı
Artvin'de bir haftadır sokaklarda dolaşan boz ayı ilçenin maskotu oldu
Artvin'de bir haftadır sokaklarda dolaşan boz ayı ilçenin maskotu oldu
Besicileri 7 milyon TL dolandıran şahıs tutuklandı
Besicileri 7 milyon TL dolandıran şahıs tutuklandı
18 yaşındaki Umut, yüzmek için girdiği gölette boğuldu
18 yaşındaki Umut, yüzmek için girdiği gölette boğuldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Mustafa Varank Fahrettin Koca Sırrı Süreyya Önder Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Onur Saylak Jennifer Lopez Ferzan Özpetek
Spor Şenol Güneş İlhan Cavcav Sergen Yalçın Ivan Obradovic Robert Prosinecki
Daha Fazla Kadın Bursa 19 Mayıs Türk Lirası
Şu an buradasınız: Muğla'da orman yangını - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.5.2020 17:00:54. #1.14#
title