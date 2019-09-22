Muğla'da orman yangını
Muğla'nın Ula ilçesinde çıkan yangında yaklaşık bir hektar orman alanı zarar gördü.
Muğla'nın Ula ilçesinde çıkan yangında yaklaşık bir hektar orman alanı zarar gördü.
Şirinköy mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2 helikopterle havadan, 10 arazöz ve 50 orman işçisiyle karadan müdahale edildi.
Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu söndürülen yangında bir hektar orman alanı tahrip oldu.
Soğutma çalışmalarına devam edilen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.