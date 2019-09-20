Muğla'da orman yangını

Muğla'da orman yangını

Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

20.09.2019 21:04
Muğla'da orman yangını

Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.


Tepearası Mahallesi Mezarlık mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere, havadan 2 helikopter, karadan 14 arazöz ve 93 yangın söndürme işçileriyle müdahale edildi.


Ekiplerin yoğun mücadelesiyle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.


Yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Kaynak: AA
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