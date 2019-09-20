Muğla'da orman yangını
Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Tepearası Mahallesi Mezarlık mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere, havadan 2 helikopter, karadan 14 arazöz ve 93 yangın söndürme işçileriyle müdahale edildi.
Ekiplerin yoğun mücadelesiyle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.
Yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.