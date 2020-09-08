Muğla'da orman yangını
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Muğla'da orman yangını

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Muğla'da orman yangını
08.09.2020 16:41 | Son Güncelleme: 08.09.2020 16:50

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Gökçukur mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki iki yangın söndürme helikopteri, çok sayıda arazöz ve orman işçileri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Kaynak: AA

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