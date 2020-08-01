Muğla'da orman yangını Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını çıktı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını çıktı.

Yangın, Muğla'nın Fethiye ilçesinde Kelebekler Vadisi'ne yakın bir noktada saat 12.00 sıralarında ormanlık alanda başladı. Dumanların yükseldiğini gören görevlilerin ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri bölgeye sevk edildi. 2 helikopter, 3 ilk müdahale aracı, 6 arazöz ve 2 su tankeri ile yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA