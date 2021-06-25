Muğla'da orman ve makilik alanda yangın başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muğla'da orman ve makilik alanda yangın başladı

Muğla'da orman ve makilik alanda yangın başladı
Anadolu Ajansı / Ömer Kundakçı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Dalaman ilçesinde ormanlık ve makilik alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahale ediliyor.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde ormanlık ve makilik alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahale ediliyor.

Altıntaş Mahallesi Akçataş mevkisinde Dalaman Açık Cezavevi yakınlarındaki makilik alanda başlayan yangın kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 3 yangın söndürme helikopterinin yanı sıra 6 arazöz, dozer, su tankerleri ve çok sayıda orman işçisinin yanı sıra Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Dalaman Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Kundakçı

İki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Deniz Poyraz Fahrettin Koca Mehmet Özhaseki Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Halit Ergenç Bergüzar Korel Mehmet Ali Erbil
Spor Şenol Güneş Burak Yılmaz Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Muğla'da orman ve makilik alanda yangın başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 13:35:30. #1.16#

title