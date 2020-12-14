Muğla'da orman personeline silah eğitimi verildi

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde kolluk görevi ve kolluk amiri faaliyetlerini yürüten personele, silah bakımı ile silah kullanma eğitimi verildi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde kolluk görevi ve kolluk amiri faaliyetlerini yürüten personele, silah bakımı ile silah kullanma eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şubesince görevlendirilen uzman personel tarafından Düzeyn mevkisinde düzenlenen eğitime, Bölge Müdürlüğünde ve İşletme Müdürlüklerinde görevli 500 personel katıldı.

Atış Eğitmeni Komiser Yardımcısı Suat Eryılmaz, eğitime katılanlara silah bakımı ve kullanımında dikkat edilmesi gereken konuları anlattı.

Eğitimin son aşamasında öğrenilen bilgiler uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Eğitime katılan her personel beşer atış yaptı.

Silah bakımı ve kullanımı konusunda yapılan eğitime katılan kadın ormancılar da başarılı atışlar gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır