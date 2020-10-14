Muğla'da orman muhafaza memuru rüşvetten tutuklandı
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Muğla'da orman muhafaza memuru rüşvetten tutuklandı

14.10.2020 20:55 | Son Güncelleme: 14.10.2020 20:58
Muğla'da orman muhafaza memuru rüşvetten tutuklandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir orman muhafaza memuru, rüşvet aldığı iddiasıyla tutuklandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir orman muhafaza memuru, rüşvet aldığı iddiasıyla tutuklandı.

Seydikemer Orman İşletme Müdürlüğünde görevli orman muhafaza memuru Ö.K'nin, orman kesim işçilerinden rüşvet istediği iddiası üzerine Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından Ö.K'nin, işçilerden 8 bin lira rüşvet aldığı sırada suçüstü yakalandığı öne sürüldü.

Gözaltına alınan Ö.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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