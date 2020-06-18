Muğla'da organize suç şebekesine yönelik operasyon: 15 gözaltı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Muğla'da organize suç şebekesine yönelik operasyon: 15 gözaltı

Muğla'da organize suç şebekesine yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'da organize suç şebekesine yönelik operasyon: 15 gözaltı
18.06.2020 20:53 | Son Güncelleme: 18.06.2020 20:56

Muğla'da organize suç şebekesine yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İlçe Jandarma Komutanlığınca yaklaşık 8 ay önce "küçük yaştaki kız çocuklarının cinsel istismarı" ve "çocuklara uyuşturucu ve uyarıcı madde içirilmesi ve teşvik edilmesi" suçlarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Mağdur kız çocuklarının alınan ifadeleri, fotoğraflı teşhisler, telefon incelemeleri, araştırma ve soruşturmalar ile istihbari çalışmalar sonucunda, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca kimlikleri belirlenen 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Jandarma ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Bodrum, Milas, Ortaca ve Dalaman'da yaşadıkları belirlenen organize suç örgütünün 15 şüphelisi gözaltına alındı.

Muğla'daki adreslerinde bulunamayan 5 şüpheli ile kent dışında ikamet ettikleri tespit edilen 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye'de 18 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1304 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 18 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1304 yeni vaka tespit...
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek Haber
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti Haber
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti Haber
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti
Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane'de vatandaşı korku sardı Haber
Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane'de vatandaşı korku sardı
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı! Haber
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı!
Avrupa'dan İsrail'e Filistin tehdidi: İlhak devam ederse ilişkilerimiz bozulur
Avrupa'dan İsrail'e Filistin tehdidi: İlhak devam ederse ilişkilerimiz bozulur
Son Dakika: Türkiye'de 5 gün sonra iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını geçti
Son Dakika: Türkiye'de 5 gün sonra iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını geçti
Meteoroloji, 3 ile turuncu kodla kuvvetli sağanak uyarısı yaptı
Meteoroloji, 3 ile turuncu kodla kuvvetli sağanak uyarısı yaptı
5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı
5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek
Hindistan ve Çin'i savaşın eşiğine kadar getiren gerilimde askerler çivili sopa kullanmış
Hindistan ve Çin'i savaşın eşiğine kadar getiren gerilimde askerler çivili sopa kullanmış
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin detayları basına sızdı! İşte iki liderin müzakere ettiği 8 konu
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin detayları basına sızdı! İşte iki liderin müzakere ettiği 8 konu
Bekçilere silah kullanma yetkisi veren kanun resmen yürürlüğe girdi
Bekçilere silah kullanma yetkisi veren kanun resmen yürürlüğe girdi
Silaha bakmak isteyen genç, kaza kurşunuyla hayatını kaybetti
Silaha bakmak isteyen genç, kaza kurşunuyla hayatını kaybetti
İstanbul'da şehre inen domuz sürüsünü gören karı-kocanın gülümseten diyaloğu
İstanbul'da şehre inen domuz sürüsünü gören karı-kocanın gülümseten diyaloğu
Ligde kalma mücadelesi veren Deportivo'da Emre Çolak, kritik maçta penaltı kaçırdı
Ligde kalma mücadelesi veren Deportivo'da Emre Çolak, kritik maçta penaltı kaçırdı
Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı ve LCW'nın kurucularından Vahap Küçük, hayatını kaybetti
Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı ve LCW'nın kurucularından Vahap Küçük, hayatını kaybetti
İlk kez başörtülü bir savcı, başsavcı oldu
İlk kez başörtülü bir savcı, başsavcı oldu
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu
Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası
Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası
150 lira için öldürülen Afgan çobanın cenazesine bir kişi katıldı
150 lira için öldürülen Afgan çobanın cenazesine bir kişi katıldı
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi
Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı
Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı
Sevgilisini öldürüp uzuvlarını klozete attı, mahkeme 'Canavarca hisle değil' hükmü verdi
Sevgilisini öldürüp uzuvlarını klozete attı, mahkeme "Canavarca hisle değil" hükmü verdi
Kamyonet sürücüsünün korna çaldığı otomobildeki 7 kişinin palalı demir sopalı saldırısına uğradığı anlar kamerada
Kamyonet sürücüsünün korna çaldığı otomobildeki 7 kişinin palalı demir sopalı saldırısına uğradığı anlar...
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış
Kuşum Aydın, yakın dostuna vasiyet etti: Bu şerefsizler cenazeme gelmesin
Kuşum Aydın, yakın dostuna vasiyet etti: Bu şerefsizler cenazeme gelmesin
Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı
Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Enis Berberoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Burcu Esmersoy Nuri Bilge Ceylan
Spor Ozan Tufan Okan Buruk Caner Erkin Gökhan Gönül Rıza Çalımbay
Daha Fazla Lgs Bursa Kadın Adana
Şu an buradasınız: Muğla'da organize suç şebekesine yönelik operasyon: 15 gözaltı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.6.2020 21:00:53. #1.15#
title