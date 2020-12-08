Muğla'da "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" uygulaması

Muğla'da trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" sloganıyla İçişleri Bakanlığınca başlatılan kampanya kapsamında uygulama yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri sorumluluk bölgelerinde yaya geçitlerinde uygulama gerçekleştirdi.

Uygulamalarda, iki bine yakın araç ve sürücüsü denetlenirken, çok sayıda sürücüye muayenesizlik, trafik ışık ihlali, cep telefonu kullanmak, yaya öncelik vermemek, sigortasız araç gibi maddelerden işlem yapıldı.

Öte yandan vatandaşların can ve mal emniyetinin sağlanması amacıyla tüm sorumluluk güzergahlarında denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı