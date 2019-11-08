Muğla'da ölümünün 81. yılında Atatürk'e sonbahar yapraklarıyla anma

08.11.2019 10:58 | Son Güncelleme: 08.11.2019 10:58

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, 2 belediye işçisi, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 81. yılında sonbaharda yere dökülen kuru yapraklar ile "1938" yazarak andı.

Menteşe Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Basın Halkla İlişkiler Birimi görevlileri, belediye tarafından yapımı devam eden bir yol çalışmasını havadan görüntülemek için Uğur Mumcu Bulvarı'na gitti.

Görevliler, çekim yaptıkları sırada yan tarafta bulunan Menteşe Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü bahçesinde 2 belediye işçisinin kuru yaprakları süpürerek bir şekil oluşturduğunu fark etti.

Habersiz yapılan drone çekiminde, işçilerin kuru yapraklarla bahçeye 1938 yazdığı fark edildi. Havadan çekilen yazı güzel görüntü oluşturdu.

Görüntüleri izleyen Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işçilerin yaptığı hareketin kendisini çok duygulandırdığını söyledi.

Gümüş, "Sonbaharda yere dökülen yaprakları toplayan işçilerimiz, bu yapraklarla Atatürk'ün ölüm yılı olan 1938 yazmış. Basın birimimiz tarafından görüntülenen bu çekim beni de çok duygulandırdı." diye konuştu.

Kaynak: AA