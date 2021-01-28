Muğla'da olumsuz hava koşulları etkili oluyor
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Muğla'da olumsuz hava koşulları etkili oluyor

28.01.2021 13:12 | Son Güncelleme: 28.01.2021 13:17

Sular altında kalan tarım arazileri Kar yağışından etkilenen bölgeler Donan tarım arazileri MUĞLA - Muğla'da birkaç gün önce etkili olan şiddetli yağışların ardından kar yağışıyla birlikte tarım arazilerini kaplayan suların donması ilginç görüntüler oluşturdu.

Sular altında kalan tarım arazileri

Kar yağışından etkilenen bölgeler

Donan tarım arazileri MUĞLA - Muğla'da birkaç gün önce etkili olan şiddetli yağışların ardından kar yağışıyla birlikte tarım arazilerini kaplayan suların donması ilginç görüntüler oluşturdu.

Muğla'da olumsuz hava koşulları etkili oluyor
Muğla'da olumsuz hava koşulları etkili oluyor
Muğla'da olumsuz hava koşulları etkili oluyor
Muğla'da olumsuz hava koşulları etkili oluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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