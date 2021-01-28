Muğla'da olumsuz hava koşulları etkili oluyor
28.01.2021 13:12 | Son Güncelleme: 28.01.2021 13:17
Sular altında kalan tarım arazileri Kar yağışından etkilenen bölgeler Donan tarım arazileri MUĞLA - Muğla'da birkaç gün önce etkili olan şiddetli yağışların ardından kar yağışıyla birlikte tarım arazilerini kaplayan suların donması ilginç görüntüler oluşturdu.
Sular altında kalan tarım arazileri
Kar yağışından etkilenen bölgeler
Donan tarım arazileri MUĞLA - Muğla'da birkaç gün önce etkili olan şiddetli yağışların ardından kar yağışıyla birlikte tarım arazilerini kaplayan suların donması ilginç görüntüler oluşturdu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç