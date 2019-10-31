Muğla'da ölümlü trafik kazasına ilişkin davanın duruşması görüldü

31.10.2019 17:42

Muğla'da, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatı kaybeden Erol Canlı'nın ölümüyle ilgili davanın görülmesine devam edildi.

Muğla 1. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "taksirle ölüme neden olmak" suçundan tutuksuz yargılanan Nihat K. ve avukatı Mehmet Eliküçük, kazada ölen Erol Canlı'nın boşandığı eşi Aysel Gelebek ile 8 ve 3 yaşındaki çocukları katıldı.

Gelebek'in, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılan avukatı Hümeyra Nur Yavuz, olayda intihar şüphesi olmadığını, İstanbul Adli Tıp Kurumundan gelen raporun bunu doğrular nitelikte olduğunu söyledi.

Sanık Nihat K'nin, 6. duruşmaya kadar hiçbir aşamada pişmanlığını dile getirmediğine dikkati çeken Yavuz, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatı Mehmet Eliküçük ise keşif sonrası düzenlenen bilirkişi raporunda aleyhte olan kısımları kabul etmediklerini, kazada kusur olduğunu düşünmediklerini söyledi.

Sanık Nihat K. de pişman olduğunu dile getirerek, beraatini istedi.

Kaza sırasında Erol Canlı'ya çarptığını fark etmediğini savunan sanık Nihat K, "Kim ister böyle bir şeyi? İnsan kedi görünce frene basıyor. Farketsem farklı davranırdım. Pişmanım ve üzgünüm." dedi.

Mahkeme, kusur durum tespiti için dosyanın, Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesine gönderilmesine ve duruşmanın, 27 Ocak 2020'ye ertelenmesine karar verdi.

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan Aysel Gelebek, eşine çarpan sanığın, en üst cezayı almasını istediğini kaydetti.

Olay

Muğla'nın Ula ilçesi Sarayyanı mevkisinde, 8 Aralık 2018'de yolun karşısına geçmek isteyen Erol Canlı, bir otomobilin çarpması sonuca hayatını kaybetmiş, kaçan sürücü Nihat K. yakalanarak tutuklanmıştı.

Hakkında "Taksirle ölüme neden olmak" suçundan Muğla 1'inci Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılan Nihat K. ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA