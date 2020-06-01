Muğla'da ölümlü trafik kazalarında düşüş
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Muğla'da ölümlü trafik kazalarında düşüş

Muğla'da, ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarında bir önceki yıla göre yüzde 5,1 düşüş yaşandı.

Muğla'da ölümlü trafik kazalarında düşüş
01.06.2020 14:44 | Son Güncelleme: 01.06.2020 14:47

Muğla'da, ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarında bir önceki yıla göre yüzde 5,1 düşüş yaşandı.

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı Karayolu Trafik Kaza İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre Muğla'da trafik kazalarının sayısı azaldı.

2019 yılında Muğla'da meydana gelen trafik kazalarının sayısı bir önceki yıla göre yüzde 1,6 azalarak 17 bin 202 oldu. Meydana gelen trafik kazalarının yüzde 73,1'i (12 bin 576 adet) maddi hasarlı kaza olurken yüzde 26,9'u (4 bin 626 adet) ölümlü yaralanmalı trafik kazası olarak gerçekleşti. Maddi hasarlı trafik kazalarının sayısı yüzde 0,3 azalırken, ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının sayısı yüzde 5,1 azaldı.

Trafik kazalarında yaşamını yitirenlerin sayısı azaldı

2019 yılında Muğla'da trafik kazalarında yaşamını yitirenlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 17,5 azalarak 118 kişi oldu. Bu trafik kazalarında yaralananların sayısı ise geçen yıla göre yüzde 8,2 azalarak 6 bin 826 oldu.

Muğla'da meydana gelen trafik kazalarında gerçekleşen ölümlerin yüzde 46,6'sı (55 kişi) kaza yerinde gerçekleşirken yüzde 53,4'ü (63 kişi) kaza sonrası gerçekleşti.

Türkiye genelinde ise 2019 yılında meydana gelen trafik kazalarında gerçekleşen 5 bin 473 ölümün yüzde 46,1'i (2 bin 524 kişi) kaza yerinde gerçekleşirken yüzde 53,9'u (2 949 kişi) kaza sonrasında gerçekleşti. Türkiye'de meydana gelen trafik kazalarında 283 bin 234 kişi yaralandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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