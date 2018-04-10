Muğla'da Ölü Yunus Sahile Vurdu

Muğla'nın Bodrum ilçesi Turgutreis sahilinde ölü yunus bulundu.

Sahilde gezenler kıyıya ölü bir yunusun vurduğunu görünce, durumu zabıta ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine sahile gelen Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede, yaklaşık iki metre uzunluğundaki yunusun karın bölgesinde derin bir yara izi olduğu tespit edildi.

İş makinesi yardımıyla kamyonete taşınan yunus, incelenmek üzere Bodrum Belediyesi Turgutreis Temizlik İşleri Şefliğine götürüldü.