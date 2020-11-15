Ölü caretta caretta sahile vurdu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, sahilde ölü caretta caretta bulundu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, sahilde ölü caretta caretta bulundu.

Yanıklar Mahallesi'nde, Karaot Plajı'nda gezen Olgun Mutaf, bir caretta carettanın hareketsiz olduğunu fark etti.

Yanına yaklaştığı kaplumbağanın ölü olduğunu anlayan Mutaf, durumu Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine (DEKAMER) bildirdi.

Bölgeden alınan caretta caretta, ölüm nedeninin belirlenmesi için Ortaca ilçesindeki DEKAMER'e götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Olgun Mutaf