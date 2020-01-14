Muğla'da ölü caretta caretta sahile vurdu
Haberler » Güncel » Muğla'da ölü caretta caretta sahile vurdu - Haber

Muğla'da ölü caretta caretta sahile vurdu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ölü caretta caretta bulundu.

14.01.2020 13:44 | Son Güncelleme: 14.01.2020 13:50
Muğla'da ölü caretta caretta sahile vurdu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ölü caretta caretta bulundu.

Göltürkbükü Mahallesi sahilinde bir caretta carettanın hareketsiz olduğunu fark edenler, durumu Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine (DEKAMER) bildirdi.

Merkezin talebi üzerine olay yerine AKUT ekipleri sevk edildi. Bölgeden alınan caretta carettanın ölüm nedeninin belirlenmesi için Dalyan Mahallesi'ndeki DEKAMER merkezine götürüleceği öğrenildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler