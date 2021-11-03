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Muğla'da ölü Akdeniz foku bulundu

AA / Sebiha Arslan - Haberler | Güncel
Muğla'da ölü Akdeniz foku bulundu

Muğla'nın Datça ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz foklarından biri ölü bulundu.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz foklarından biri ölü bulundu.

Karaköy Mahallesi Akçabük sahilinde dolaşan Fehmi Özkul (47), sahilde hareketsiz duran Akdeniz fokunu fark etti.

Yanına yaklaştığında yaklaşık iki metrelik fokun öldüğünü gören Özkul, durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye gelen belediye ekipleri, Akdeniz fokunu bulunduğu yerden aldı.

AA / Sebiha Arslan - Son Dakika Haberleri
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