Muğla'da olta iğnesine takılan kuş kurtarıldı
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Muğla'da olta iğnesine takılan kuş kurtarıldı

09.02.2021 12:27 | Son Güncelleme: 09.02.2021 12:27
Muğla'da olta iğnesine takılan kuş kurtarıldı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, olta iğnesi takılan karabatak, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) ekiplerince kurtarıldı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, olta iğnesi takılan karabatak, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) ekiplerince kurtarıldı.

Deniz içi araştırma çalışması kapsamında Dalyan Kanalı'nda çalışma yürüten DEKAMER ekipleri, kuşun vücuduna olta iğnesi takıldığını fark etti.

Tekneye alınan karabatak, veteriner hekimlerin müdahalesiyle boğazındaki olta iğnesi çıkarıldıktan sonra doğaya salındı. Kurtarma çalışması ekipler tarafından kaydedildi.

DEKAMER Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hedef dışı avcılığın denizel canlıları olumsuz etkilediğini, bu nedenle her yıl çok sayıda hassas türün yaşamını yitirdiğini söyledi.

Hayalet ağlar ve misinaların kuşlar ve kaplumbağa gibi canlıların yaralanmasına neden olabildiğini anlatan Kaska, vatandaşların bu canlılara karşı daha dikkatli olmaları gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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