Muğla'da öldürülen üniversiteli Pınar Gültekin'in babası Sıdık Gültekin: "Kızım hunharca öldürüldü" Muğla'nın Ula ilçesinde kaybolan ve cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin babası Sıdık Gültekin, kızının hunharca katledildiğini söyledi.

Muğla'nın Ula ilçesinde kaybolan ve cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin babası Sıdık Gültekin, kızının hunharca katledildiğini söyledi.

Kızının cenazesinin Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Gayda köyünde defnedilmesinin ardından AA muhabirine açıklama yapan acılı baba Gültekin, hiçbir insanın böyle bir ölümü hak etmediğini belirtti.

Derslerinde başarılı olan kızının neşe dolu biri olduğunu aktaran Gültekin, şöyle konuştu:

"Üniversiteyi bitirmişti ve beni bekliyordu. Bayramda gidip götürecektim ama götüremedim. Bir kemik parçası getirdim toprağa gömdüm. Artık bundan sonra gerçekten bu katliamlar dursun. Pınar'lar ölmesin diyorum. Bütün Türkiye'nin başı sağ olsun. Kızımın bulunmasında çaba gösteren Muğla Jandarma Komutanlığına, emniyet teşkilatına ve basına teşekkür ediyorum. Onlar olmasaydı bu kızcağız belki 20-30 yıl, belki ömür boyu bulunamazdı. Buradan bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Artık yeter. Türkiye'de her kız öğrencinin başına bir nöbetçi mi dikmek lazım? Bir kız öğrenci gidip istediği şehirde okuyamayacak mı? Bu bir vahşettir. Buna söyleyecek söz de bulamıyorum. Gerçekten de yok."

İstanbul'da yaşadıklarını ancak memleketi Hizan'da kızını toprağa vermeyi tercih ettiklerini dile getiren Gültekin, "Dünyanın hangi ucuna gidersem gideyim burası memleketim, toprağım. Burada gördükleriniz akrabam. O yüzden kızımı buraya getirdim. Memleketim olduğu için kızımı burada defnetmeye karar verdim. Kıza yapabilecek tek şey dua etmek. Maalesef kızım hunharca öldürüldü. Kızımı koruyamadım." diye konuştu.

Kızının çok büyük hedeflerinin bulunduğunu anlatan baba Gültekin, şunları kaydetti:

"Okulu bitirir bitirmez Amerika ya da İngiltere'ye göndermeyi düşünüyordum. Borç harç edip illaki kızımı staj için gönderecektim. Hedefleri çok büyüktü. Hep bana 'Senin oğulların sana bakmaz ama ben sana ve anneme ömür boyu bakacağım.' diyordu. Çok neşe dolu bir kızdı. 3. sınıftayken okuldan aldım. Gidip beni arkadaşıma şikayet etmiş. Arkadaşım gelip 'Sen bu kızı okutmazsan arkadaşlığımız biter.' dedi. Onun üzerine okuttum."

Kaynak: AA