Muğla'da öldürülen Pınar, Özgecan paylaşımları yapmış İçim parçalanıyor
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Muğla'da öldürülen Pınar, Özgecan paylaşımları yapmış İçim parçalanıyor

Muğla'da öldürülen Pınar, Özgecan paylaşımları yapmış İçim parçalanıyorMUĞLA'da, 5 gündür kayıp olarak aranırken cinayete kurban gittiği ortaya çıkan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in, 2015 yılında tecavüze uğradıktan sonra öldürülen Özgecan Aslan'ın ardından "Bir türlü geçmiyor, sanki...

22.07.2020 13:45 | Son Güncelleme: 22.07.2020 13:50

Muğla'da öldürülen Pınar, Özgecan paylaşımları yapmış İçim parçalanıyor

MUĞLA'da, 5 gündür kayıp olarak aranırken cinayete kurban gittiği ortaya çıkan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in, 2015 yılında tecavüze uğradıktan sonra öldürülen Özgecan Aslan'ın ardından "Bir türlü geçmiyor, sanki kız kardeşimin başına gelmişçesine canım acıyor, içim parçalanıyor. Nice Özgecanlar gitti, artık yeter" yazması, yürekleri dağladı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, geçen 16 Temmuz'da kaybolmuş, ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis tarafından arama çalışması başlatılmıştı. Ekiplerin çalışması sonucu, Cemal Metin Avcı katil zanlısı olarak evinde gözaltına aldı. Avcı, genç kızı çıkan kavgada elleriyle boğup öldürdüğünü, bağ evinde cesedini çöp varilinde yakıp, üzerine beton döktüğünü itiraf etti. Ormanlık alanda yapılan aramada Gültekin'in varil içerisinde üzerine beton dökülmüş yanmış cesedine ulaşıldı. Pınar Gültekin'in cansız bedeni, Adli Tıp'taki işlemlerinin ardından dün memleketi Bitlis'e gönderildi. Katil zanlısı Cemal Metin Avcı ise 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'İÇİM PARÇALANIYOR'

Pınar Gültekin'in 2015 yılında yine kendisi gibi vahşi bir cinayete kurban giden Özgecan Aslan ile ilgili tweetler attığı ortaya çıktı. Gültekin'in Özgecan için Bir türlü geçmiyor, sanki kız kardeşimin başına gelmişçesine canım acıyor, içim parçalanıyor. Nice Özgecanlar gitti, artık yeter tweeti attığı görüldü.

Yine Gültekin başka bir tweetinde, Adi köpekler böyle şerefsizler asılmalı dediği de belirlendi.

Muğla'da öldürülen Pınar, Özgecan paylaşımları yapmış İçim parçalanıyor

Kaynak: DHA

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