Muğla'da öldürülen kadın Kayseri'de defnedildi - Haberler
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Muğla'da öldürülen kadın Kayseri'de defnedildi

Muğla'da öldürülen kadın Kayseri'de defnedildi
AA / Hakan Can Şahin - Haberler | Güncel

Muğla'nın Fethiye ilçesinde eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen kadın, memleketi Kayseri'de toprağa verildi.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen kadın, memleketi Kayseri'de toprağa verildi.

Derya Gül'ün (36) cenazesi, yakınları tarafından Muğla'dan alınarak, Kayseri'ye getirildi.

Gül için Hulusi Akar Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Gül'ün cenazesi, Argıncık Mezarlığı'nda defnedildi.

OLAY

Muğla'da Sahabe Semi Sayın (40), 22 Aralık'ta Karaçulha Mahallesi'nde, tartıştığı 2 çocuk annesi eski kız arkadaşı Derya Gül'ü evinin önünde tabancayla vurarak öldürmüştü. Otomobiliyle olay yerinden uzaklaşan Sayın, yaklaşık 500 metre sonra aracında intihar girişiminde bulunmuş ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Muğla'da öldürülen kadın Kayseri'de defnedildi

Muğla'da öldürülen kadın Kayseri'de defnedildi

Muğla'da öldürülen kadın Kayseri'de defnedildi

Muğla'da öldürülen kadın Kayseri'de defnedildi

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AA / Hakan Can Şahin - Son Dakika Haberleri

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